Le falta un brazo y le sobran pretendientes

Además de decir que es una “vendedora de armas”, Lauren agregó la calificación de su “rostro 10/10”, sus “brazos 1/2” y su “personalidad 20/10”. Las capturas de pantalla de su perfil de Tinder se compartieron con numerosas plataformas de medios sociales y rápidamente se volvieron virales. El sábado admitió en Twitter que ni siquiera se acordaba de haber escrito eso. “Escribí esta biografía casi desmayada y me desperté con que estaba publicada en todas partes”.

La popular cuenta de Twitter Meme God compartió una foto de su biografía el martes, con el siguiente comentario: “Ya puedo decir que ella tiene la mejor personalidad”. El tuit se replicó más de 55.000 veces. Y si Lauren esperaba que su nueva bío de Tinder hiciera que la gente quisiera conocerla, ha funcionado. “¡Quiero casarme con ella! Ahora mismo”, escribió el usuario Jeremy Wolfe. Otro decía: “Me encanta que pueda bromear sobre sí misma”. Y una persona declaró: “Esta chica le ganó a Tinder”.

Lauren contó a BuzzFeed que en el accidente perdió el control de su mot, salió despedida por el aire y chocó contra un cartel que le cortó el brazo. Un policía que llegó a la escena hizo un nudo de urgencia en la parte mutilada para salvar su vida y lo logró.

Un sentido del humor muy particular

Lauren explicó que bromear sobre la pérdida de su brazo en las redes sociales la ayudó a aceptar lo que le pasó. “No uso el emoji del aplauso porque no puedo aplaudir y estoy siendo completamente honesta”, tuiteó en julio. Lauren también ha compartido muchas fotos hermosas suyas desde que tuvo el accidente, incluyendo una con un perro de tres patas. “Nunca lo he ocultado. La gente no ve esto muy a menudo, así que muchos me dicen que es realmente útil para ellos, personas que también perdieron miembros o son discapacitadas”, concluyó la nueva celebridad.