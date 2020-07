Además, toda persona que ingrese debe cumplir con las disposiciones impuestas por el municipio local en el marco de la pandemia del Covid-19. Las personas que no tienen domicilio en Villa La Angostura, salvo que estén exceptuados y tengan un permiso nacional para circular, no pueden quedarse.

Según informó el portal Diario Andino, este martes un empresario -oriundo de Buenos Aires- junto a su pareja intentaron ingresar a Villa La Angostura para pasar un mes en la casa de veraneo que tienen en el exclusivo barrio Cumelén. Sin embargo, al no cumplir con los requisitos para la circulación ni el ingreso, la Justicia le inició una causa penal.

La pareja viajó en su vehículo particular pero al llegar al control policial los ocupantes no sabían cómo justificar su habilitación para estar en la zona dado que no tenía permiso de circulación que lo exceptuara según los términos del DNU 297/20. Además, el matrimonio tampoco cumplía con el requisito de tener domicilio en la Villa para poder ingresar, por lo cual, por orden de la fiscalía local le impidieron el ingreso.

barrio-cumelen2.jpg

El empresario, a bordo de su camioneta Volvo, llegó al puesto de control de Muelle de Piedra alrededor de las 15 horas. El personal policial solicitó el permiso de circulación, pero el conductor afirmó que lo tenía, por lo cual la policía le informó que no podía continuar por carecer de la documentación necesaria y lo invitó a emprender el regreso a su ciudad de origen.

Según fuentes allegadas al caso explicaron que el empresario no tomó en buenos términos la orden policial y discutió durante horas con las autoridades por la decisión adoptada.

El hombre, vinculado a la construcción, fue trasladado a la Comisaría donde se le labró un proceso judicial penal por infringir el Art. 205 del Código Penal. En una audiencia de control de investigación realizada este mediodía se dispuso que el matrimonio, finalmente, podrá permanecer en la Villa.

Villa-La-Angostura.jpg Julián Campos

Ante la imposibilidad de establecer en tan poco tiempo la validez o no del permiso que tenía la pareja para circular, el juez que lleva adelante la causa les concedió la autorización para quedarse en su residencia en Cumelén pero cumpliendo con el aislamiento obligatorio de 14 días.

Según consta en la causa, el hombre presentó un presentó un permiso que en principio decía que estaba exceptuado para "obra pública". Sin embargo, el martes, cuando fue detenido en el control policial el empresario no habría podido justificar que así era. En la audiencia no se presentaron pruebas.

Fuentes judiciales confirmaron que la fiscalía continuaría con la investigación del caso para probar si la justificación por la cual viajaron a la localidad es válida o no.