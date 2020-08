Le intentaron robar a un colectivero y le reventaron los vidrios

El chofer -quien todavía no estaba sentado en su asiento- advirtió que la situación era extraña y empezó a sospechar, por lo que dio aviso a la base. Pasaron pocos segundos y se confirmó lo que intuía. "En eso que él dio aviso, vienen, le rompen el vidrio del cole del lado de chofer y le intentan abrir la puerta de adelante", continuó el relato. Uno de los jóvenes metió la mano por el vidrio y activó el botón para abrir la puerta delantera. "Sabían cómo se abría la puerta, no todos lo saben. Pero metieron la mano y la abrieron", puntualizó Carrillo.

El colectivero, de 32 años, alcanzó a actuar con una rapidez tal que fue corriendo hasta el asiento y volvió a apretar el botón, por lo que logró cerrar la puerta sin que los delincuentes pudieran entrar a la unidad. De inmediato, puso en marcha el colectivo y se fue del lugar. Sin embargo, en el medio recibió múltiples piedrazos que reventaron los vidrios del parabrisas, la puerta y ventanas traseras.

"El chofer saltó al asiento enseguida, cerró la puerta y se subió, se sentó, arrancó y se fue. Y ahí apedrearon todo el cole", afirmó. El trabajador fue hasta la base de la empresa y, luego, a radicar la denuncia en la Comisaría 18.

Afortunadamente, no llegaron a robarle nada ni resultó herido, aunque sí atravesó un difícil y tenso momento. "Gracias a Dios no le robaron nada y no lo lastimaron. Si él hubiera estado sentado para salir, le revientan la cara", indicó el delegado de los trabajadores. Tras el incidente, el ramal 1 inicia y finaliza el recorrido en Novella y Rodhe.

Los reclamos por la inseguridad venían hace un tiempo por parte de los trabajadores de Autobuses Neuquén e incluso el pasado viernes, la empresa había decidido restringir el recorrido de los ramales 7a y 5b, hasta tanto se garanticen condiciones de seguridad para los choferes.

Vinculado con esto, según detalló Carillo, este viernes habían realizado una reunión en la comisaría en conjunto con la empresa y con autoridades de Transporte de la Municipalidad, donde se había armado un plan de trabajo.

"Fue buena la reunión que tuvimos, se pusieron a disposición nuestra y que ahora nos pase esto no lo podemos entender. Ayer tuvimos la reunión y había quedado todo listo para ponerse a trabajar en ese tema", conró Carrillo, quien reconoció que "está complicada la zona del oeste" y, ahora, pedirán la presencia de los grupos especiales de las fuerzas de seguridad. "Es lo único que nos queda", aseguró.