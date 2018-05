Más allá de criticar la forma de cómo estaba presentado el documento- que por lo general se envía digital o se imprime- la joven decidió ayudar a la mujer y crearle un curriculum nuevo.

Hoy me llegó un cv de una chica pidiendo trabajo. El cv era este de la foto. Ojalá todes les que todavía tienen la palabra "meritocracia" en su vocabulario piensen un poco más antes de decir que no trabaja el que no quiere — ini (@nosoyalemana) 12 de mayo de 2018

Pero su gesto no se quedó solo ahí, la joven, que es diseñadora, se ofreció hacerle gratis los curriculums a la gente que no tenga recursos.

