El hecho ocurrió el lunes, entre las 16:30 y las 18, momento en que la joven salió de su vivienda, ubicada en calle Lihue y Amuyen, para ir a comprar con su familia.

“Vivimos en una casilla hecha por nosotros, nunca creí que me fueran a entrar a robar, pero se ve que no les importa, no ven la necesidad del otro”, afirmó con bronca Pamela a LMN.

Lo primero que observaron al llegar a su casa fue que el portón estaba abierto y la puerta forzada. Al ingresar, se encontraron con que les faltaban dos garrafas, la notebook y una carretilla que acababan de comprar para construir en la parte delantera.

Luego, una mochila llamó su atención. “El ladrón se llevó la mochila de mi pareja y dejó la suya, que estaba rota, con un papelito. Cuando lo abrí, vi que era una cédula de citación por una causa por robo”, detalló la joven.

Lo primero que hicieron tras el robo fue salir a recorrer el barrio para ver si el delincuente estaba vendiendo las cosas o si algún vecino lo había visto.

“El vecino de al lado estaba durmiendo y no vio nada, pero un hombre en una forrajería lo vio con la carretilla, que la ofrecía a 800 pesos con la garrafa”, indicó indignada, al tiempo que recordaba el valor que verdaderamente tenían.

“Todo lo que hemos obtenido es por esfuerzo. La notebook es mi único recurso para estudiar, estoy estudiando para maestra y este año arranco con materias de segundo y tercer año. Es muy indignante”, concluyó Pamela, quien tras radicar la denuncia, solicitó por las redes sociales cualquier información sobre su computadora.

“Te ultrajan, te revisan todo, quedé shockeada. La nena más grande lloraba porque pensó que le habían robado los juguetes. Mis hijos tienen miedo”, dijo Pamela, víctima de robo

¡De locos! Se robó un tele de 50 pulgadas y se lo llevaba a pie

Ayer, alrededor de las 00:15, un vecino de la localidad de Centenario alertó a la Policía de un robo en una vivienda, ubicada en calles Gabriela Mistral y Felipe Sapag. Al llegar al lugar, los efectivos policiales comenzaron a hacer un rastrillaje por la zona para dar con los delincuentes.

En ese instante, sobre calle Juan Pablo II un joven de 19 años con total impunidad iba caminando transportando un televisor de 50 pulgadas. Esto llamó la atención de los policías, que procedieron a demorarlo.

Una vez que lo detuvieron y constataron que las características del electrodoméstico eran similares al denunciado por la víctima, lo secuestraron.

Por su parte, el joven, que no pudo dar explicaciones sobre el televisor con el que huía, fue trasladado a la Comisaría Quinta, donde quedó demorado y a disposición de la Justicia.