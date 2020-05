Le mandó mil kilos de cebolla a su ex para que llorara como ella

La chica aclaró en el pedido que bajo ninguna circunstancia el repartidor hable con el receptor: “Simplemente arroje las cebollas en la puerta principal”.El hombre pasó más de cuatro horas para mover todas las cebollas del camión a la puerta principal del joven.

Escuché de mis amigos que no estaba molesto después de romper (conmigo)”, dijo Zhao a la prensa local. “Pasé tres días en casa llorando. Estaba tan destrozado”, añadió la joven. En esa línea, aseguró que compró las cebollas con la esperanza de hacer que su exnovio, que permanece sin identificar, “llore tanto como yo y que supiera el sabor de las lágrimas”.

Por su parte, el ex novio de Zhao más tarde le dijo a Shandong Net que rompió con la joven debido a sus “comportamientos exagerados”. “Mi ex novia fue muy dramática. Ella les dice a todos que no he derramado una sola lágrima desde nuestra ruptura”, agregó.

Una vecina que vive en el mismo complejo que el joven que recibió el insólito regalo se quejó a los reporteros: “¡No sé si su novio lloró, pero definitivamente yo lloré! Todo este complejo apesta a cebolla“.

