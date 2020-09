"Nosotros (con Martin Montero) pagamos la vacuna" y "nunca me agradecieron todo lo que hice". Además agregó: "Messi me dijo ‘entre mi papá y vos, me tengo que quedar con mi papá’. Jorge un tiempo antes me dijo que quería cortar con mi socio Martín y no me parecía justo ni ético después de todo lo que él hizo, sus aportes económicos, seguir yo", confesó en un sorprendente relato.

"Somos parte de la historia de Messi y nos borraron", sentenció con impotencia. "Me mató el corazón más que el bolsillo", lanzó con toda la bronca el apoderado de jugadores, un fanático de Newell's que es padrino de uno de los hijos de Scocco, quien este tiempo está viviendo en su casa en su regreso a La Lepra.

El representante de Messi entre los 12 y 17 años manifestó que: "Tenía una relación muy especial con Leo".

"Tuve que ir al psicólogo cuando pasó todo esto, a mí lo de Messi me mató el corazón, no la billetera". A su vez contó que "Messi me bloqueó y me dejó de hablar de la nada", tras retomar la relación vía telefónica.

Sobre el conflicto del 10 con el Barcelona Fabián Soldini señaló: "Messi manejó mal la situación por el tema de las formas, se equivocaron en la carta documento", dijo y subrayó: "Los Messi debe pedir perdón y quedarse un año más en el Barcelona", como finalmente sucederá.

Pese a todo dijo que si se lo cruza a Messi en Rosario, le daría "un abrazo y lo invitaría a tomar un café, para que me cuente que pasó. En 2015 nos reencontramos, estuvimos mensajeandonos varios meses y de repetente me bloqueó...", lamentó y apunto al entorno y al padre del 10.

Por otro lado, destacó a Scocco y su grado de profesionalismo: "El otro día hicimos un asado en casa y él se tiró una presa de pollo a la parrilla para respetar la dieta".

Además explicó que Nacho volvió a La Lepra: "porque le faltan 27 goles para ser el goleador histórico y porque quiere ganar otros títulos y alcanzar al Tata Martino. Eso mismo le explicó a Gallardo", explicó el empresario.