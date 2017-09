Sobrevivió de milagro. La rápida búsqueda policial que se desplegó tras el hallazgo del auto de la madre de la chica, en el que ella había salido para volver a denunciar a su ex, marcó la diferencia.

Es que el lunes a las 21:30 el Renault Clio apareció estacionado en la costa del río Limay, sobre calle Linares casi Saturnino Torres, frente al camping del Club BPN.

Lo que despertó la sospecha de los efectivos fue observar a simple vista las llaves de contacto colocadas y sobre el asiento del acompañante un celular y el dispositivo conocido como botón antipánico, otorgado por las autoridades judiciales en causas de violencia de género.

La Policía rastreó el dispositivo, el cual informaron se encontraba apagado, pero esa pesquisa reveló a quién había sido asignado: a Belén, una joven de 22 años con domicilio en calle Tronador al fondo. Hasta allí se dirigieron. Los minutos corrían y el panorama era cada vez peor. La madre de la joven confirmó que había salido en el Clio. En un primer momento no se descartaba nada: se pensó que la joven se había arrojado al río o que había sido víctima de un delito. Ambas hipótesis dispararon un rastrillaje en la zona de la ribera.

Se convocó a personal de Bomberos con una embarcación y dos buzos. También intervino el Dimose, la Metropolitana y el Departamento de Criminalística y Seguridad Personal.

A pocos minutos de la medianoche de ayer, la embarcación que recorría el sector sur del río Limay logró divisar a Belén, frente al Club Entrerriano, fuera del agua, en la costa.

Estaba con vida, semiinconsciente y con signos de hipotermia. Belén fue trasladada por el SIEN al hospital Bouquet Roldán.

La fiscal que intervino en la causa, Gloria Lucero, dispuso el secuestro y la requisa del vehículo para dar con elementos de interés para la investigación.

En una breve comunicación con LM Neuquén, Belén declaró: “Me interceptaron unos amigos de él y no quiero hablar porque tengo mucho miedo”.

00:20 Los efectivos observaron a la joven semiinconsciente en la costa fuera del agua.

“Ya le contamos todo a la Policía y no hacen nada. Hace 4 años que está separada, pero no la deja en paz. Tenía golpes en la cabeza y rasguños en las piernas. No quiero que un día me traigan a mi hija muerta en un cajón”. Susana. Mamá de Belén, víctima de violencia de género.

En 10 días podrían acusar al ex

La presión social y mediática en el caso de Belén parece haber resultado. Desde ayer, la joven madre que fuera amenazada de muerte por su ex pareja cuenta con custodia permanente y se espera que en los próximos días se realice la audiencia para pedir que su agresor cumpla una pena efectiva. Apenas horas después de la publicación de LM Neuquén, un llamado de fiscalía sorprendió a Belén el domingo a la mañana. La citaron en sede judicial para adelantarle novedades con respecto a su caso, luego de que ella denunciara que la fiscal no le atendía el teléfono. El calvario de Belén (31) comenzó cuando tomó la decisión de separarse de Sergio (29) luego de más de seis años juntos y con quien había tenido una nena, que hoy tiene casi 3 años. Tras ello, un día su ex cayó a su casa, le sacó el celular, se lo rompió y le quebró la nariz en tres partes. Por ese violento ataque, el agresor fue condenado a dos años en suspenso y se le impusieron restricciones de acercamiento y de ejercer actos de perturbación, que nunca cumplió. A los meses, la interceptó cuando llegaba a su casa, la agarró de los pelos y la empujó. Luego la agredió en su trabajo, que perdió tras ese episodio. Ambos hechos fueron denunciados, pero hasta el momento no tenía respuestas.

144 Línea gratuita nacional

Funciona las 24 horas los 365 días del año. Si sufrís o sabés de alguna víctima de violencia, podés llamar y denunciar.