Le pidió que se fuera de su puerta a un malherido

La grabación, obviamente, se viralizó rápidamente y puede advertirse la inhumana actitud de la mujer, dueña de un negocio en el Mercado de Abastos de Tepic, en Nayarit, México, donde quedó tirado este pobre hombre antes de morir.

“Por favor, arrímese para allá, jálese para allá, váyase arrimando para allá. Vaya arrempujándose para abajo, para afuera, afuera, que aquí no puede estar, por favor”, dice la mujer, al mejor estilo Gasalla en su personaje de la empleada pública, aunque en este caso con el dramatismo de la muerte inminente. La mujer no fue identificada y el hombre a los pocos minutos fue trasladado al hospital, aunque no hubo mucho que hacer por su vida.

En el video, de todos modos, se observa que no sólo la mujer es indiferente ante el dolor y la desesperación del hombre moribundo. Los demás presentes también ignoran el sufrimiento y el evidente riesgo de vida que presentaba la víctima.