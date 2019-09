La jueza Cecilia Criado avaló la implantación y explicó que la gestante no compartirá material genético de los embriones, los que serán logrados a través de técnicas de reproducción asistida, -in vitro-, a partir de óvulos de una donante anónima, proveniente de un banco óvulos y del esperma aportado por los miembros de la pareja.

La sentencia ordena la inscripción de la persona nacida ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas con constancia de la voluntad procreacional, mediante el consentimiento informado y no de quien la dio a luz. Se ha contemplado otorgar a las partes licencia por maternidad/paternidad, ello para el cuidado y goce del recién nacido.

La Jueza Criado, ha recordado que nuestro país, situaciones de estas características, han quedado plasmadas mediante la sanción de la ley 26862, de acceso integral a los procedimientos y técnicas asistenciales de reproducción médicamente asistida. Esta norma refleja un enfoque respetuoso del pluralismo y la diversidad. El acceso a estas técnicas es un derecho fundamental, contando con el apoyo científico y tecnológico, permiten tutelar los derechos de quienes desean procrear y no pueden llevar a cabo su proyecto parental en condiciones de igualdad.

La sentencia, impone a las personas involucradas en este proceso, informar a la persona nacida, -cuando adquiera edad y madurez suficiente-, su origen gestacional y cumplir de esa manera, con el derecho a la identidad en todas sus fases. "Entiendo, con la convicción más profunda, que este fallo refleja una realidad que no debe ser silenciada, sino por el contrario, debe regularse para dotar así de la merecida seguridad jurídica y protección a todos los justiciables", relató la jueza.

¿Cómo fue el pedido?

Según indicaron, la petición fue realizada por una pareja que mantiene un vínculo afectivo estable y en su vínculo de vida en común se encuentra firmemente proyectado el deseo de ser padres. Ambos, solo pueden ser padres acudiendo a las técnicas de reproducción humana asistida. La mujer gestante es una amiga en común, que acompaña a la pareja desde hace tres o cuatro años aproximadamente, y fue ella quien les hizo saber su intención de ayudarlos en su proyecto familiar, facilitando su vientre, pero reconociendo que será ajena al proyecto parental. Es decir, que ha entendido el proceso como un acto de solidaridad, fundado en el profundo sentimiento de amistad que une a los tres amigos.

Es de resaltar que esta situación no encuadra en una maternidad por sustitución, sino de una gestación por sustitución, pues la mujer gestante no será madre genética, ya que el bebé que nazca no tendrá material genético de ella.

