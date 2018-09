Le pusieron los cuernos a Pampita

El escándalo se originó cuando la modelo calificó con 6 puntos a la bailarina por su performance en el aquadance. A criterio de la jurado, en uno de los movimientos Lourdes cayó “como una bolsa de papas”. Ese comentario encendió la ira de la mujer del Chato Prada, quien a través de Twitter hizo su descargo: “Prefiero ser una bolsa de papas y no una soberbia”.

Lejos de calmarse, ayer volvió a destrozar a Pampita en Los ángeles a la mañana. “Me pareció súper ordinario que me diga lo de la bolsa de papas. Primero, fue ofensivo porque después de mi embarazo no quedé contenta con mi cuerpo. Al decirme eso enseguida pensé que era gorda, que estaba pesada y que le pesaba a Diego. En ese momento se me vino todo eso a la cabeza. Creo que el modo no estuvo bien, porque a Pampita no se le puede decir nada. Cree que tiene la verdad de todo, se cree Paloma Herrera hablando”, explicó Lourdes.

Durísima

Cuando todos pensaban que había acabado, llegó el remate fulminante: “Yo a ella tampoco le dije que era una bolsa de cuernos. A mí me ofendió eso”.

Ante un Diego Ramos atónito, Flor de la V remató: “Yo pensé que ya nos habíamos calmado”.