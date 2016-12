Un taxista sufrió un asalto esta madrugada cuando un par de chicos le pidió que los llevara al Loteo Social del Oeste de la ciudad y en el trayecto le pusieron un arma blanca en el cuello, lo amenazaron con una escopeta recortada y le llevaron el auto.

Mediante el GPS, el vehículo fue hallado rápidamente en la manzana 20 de la Toma Norte, y fueron detenidos cuatro menores.

El episodio ocurrió a las 4 de la madrugada entre la calle Huilén y 1° de Mayo, que es cuando toman el taxi hasta que en Toma Norte lo asaltan y le llevan el auto.

“Pase un mal rato. Me pusieron el cuchillo en el cuello, se lo saque y uno sacó una escopeta recortada”, así relató el asalto que padeció el taxista Gustavo Berra, en diálogo con LU5.

“Cuando los veo, no los veo mal. Me dicen que les querían pegar, que los seguía una patota. Venían comentando y de golpe se callaron y solo dijeron: ‘saltamos ahora’ y me pusieron el cuchillo en el cuello”, contó el taxista.

Dijo que le quitó el cuchillo a uno y el otro lo amenazó con dispararle con una escopeta recortada.

“Me metí el celular en el bolsillo y me bajé. Ellos me pedían sin saber qué era lo que me había guardado. Me dijeron que les entregara el auto y que empezara a correr. No tuve tiempo de accionar el botón antipánico”, agregó.

La víctima pidió auxilio a un vecino y rápidamente acudió la Policía.

"El taxi fue ubicado en toma norte en la manzana 20. Gracias a la prontitud de comisa 18. demoraron a 4 personas, todos menores de edad, tres varones y una mujer", señaló el comisario Inspector Cristian Bucolo, Coordinador Operativo Zona Oeste de la Dirección Delitos Neuquén.