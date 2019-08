Al respecto, y en sintonía con lo argumentado por el fiscal Andrés Carrea, la magistrada señaló que, si bien el informe del Gabinete Técnico Criminológico es favorable y el requisito temporal está cumplido, no se puede disponer para Safita del único móvil disponible para el traslado de todos los internos de la Primera Circunscripición.

Es que, durante la jornada, el defensor Juan Galarraga requirió que Safita realizara tres salidas educativas a la semana (de 18:30 a 21:30), con custodia policial. Declararon dos profesionales del Gabinete Técnico Criminológico, quienes confeccionaron el informe favorable para sus salidas educativas, pero bajo esta modalidad.

Sobre este punto, Gass señaló: “La verdad es que me llama la atención los dichos de las profesionales, ya que la custodia la proponen solo porque Safita no conoce el barrio donde va a hacer la capacitación y por los años de detención que lleva y, como no tiene la posibilidad de salir con una tutora, entonces evaluaron que fuera con custodia”.

Además, la jueza aclaró: “Safita tiene derecho a acceder a la educación y ese derecho no se ha visto vulnerado en ningún momento”. Es más, resaltó que redujo 20 meses su condena (el máximo previsto), por capacitaciones que hizo.

“No autorizar estas salidas educativas tampoco vulne ra su derecho a la educación, ya que puede continuar con la capacitación intramuros”, indicó Gass, sin descartar que se evalúe que sea un tutor responsable el que lo acompañe.

“Lo único que a mí me toca es compatibilizar el ejercicio de su derecho a la educación con los derechos que tienen todos los demás internos de la 1° Circunscripción”, explicó y agregó que las salidas transitorias son un período de prueba para las personas y que, con custodia, esto no se evalúa.

El brutal crimen

La masacre de Senillosa ocurrió la medianoche del 22 de noviembre de 2003 en un dúplex del barrio Fonavi de la localidad de Senillosa, en el cual vivía Ruth y los hijos de ambos. Safita apuñaló con un cuchillo a los tres, en numerosas oportunidades. La primera a la que agredió fue a su ex pareja y luego a los niños. Después, intentó suicidarse. Safita asesinó a su ex pareja y a su hijo de 9 años e hirió gravemente a su otro hijo de 3, el único sobreviviente.

20 meses

Durante la audiencia se indicó que Safita redujo su condena en 20 meses, máximo previsto por la norma, a raíz de los diversos cursos y talleres que realizó en los 16 años que lleva detenido.

