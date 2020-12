Le robaron a su familia en Neuquén y reclama seguridad desde Italia

"Rompieron una ventana para entrar. Primero lo agarraron a mi papá, lo tiraron al piso y después cuando mi mamá se acercó, otro la agarró a ella", relató Vanesa en comunicación con LM Neuquén.

Fue allí cuando le preguntaron a la mujer si había alguien más en la vivienda y apareció la hija menor del matrimonio, de 27 años. "Cuando la vieron, le preguntaron y ´vos quien sos´, si teníamos calculado que eran dos", relató Vanesa, la hija mayor y agradeció que estuviera presente su hermana, ya que "si estaban solos, los mataban, porque el control de la situación lo tuvo ella".

Apenas ingresaron, con los rostros cubiertos y portando armas de fuego, comenzaron a los gritos. "'Sabemos que tenés plata, donde está la plata' le gritaron a mi papá y cuando les dijo que no tenían se enfurecieron y empezaron a romper todo", indicó la mujer, quien hace 20 años vive en Italia y trabaja en la embajada argentina de ese país. Jamás pensó que su provincia natal se convertiría en algo que podría "ver en un film o en Buenos Aires".

Evidentemente los delincuentes contaban con algún dato, pero que no era del todo certero, confió Vanesa, ya que es cierto que su padre días antes había retirado un dinero del banco para pagarle a unos obreros, pero lo falso era que la plata estaba en la casa; así como que allí vivía solo el matrimonio.

"Mi viejo había sacado plata, pero ya le había pagado a los obreros, por lo que se llevaron los pocos pesos que había en la casa, que no eran más que 20 mil y unas alhajas de oro, los pocos anillos y pulseras de mi mamá, y los celulares de todos", detalló.

Durante las dos horas que estuvieron los ladrones en el interior de la vivienda, amenazaron al matrimonio y a su hija en todo momento. "A mi papá lo golpearon en la cabeza y le gritaron que no mirara que le iban a disparar. A mi hermana la ataron de manos y pies con alambre y les pidió que no lo ataran a mi papá que está anticoagulado, que si le cortaban una vena, lo mataban; y también les pidió que no amordacen a mi vieja, porque no puede respirar bien", contó Vanesa y confió que la respuesta que recibió su hermana fue: "Bueno que se muera la vieja y vos callate o te vamos a violar".

Tras destrozar toda la casa en busca de algún elemento de valor, los delincuentes escaparon. Así cuando no escuchó más ruidos, la joven pudo desatarse y ayudar a sus padres. Además, buscaron un celular que tenían inactivo, lo activaron y avisaron a la Policía. Al lugar acudió un móvil de Comisaría Primera, que también solicitó la presencia de personal médico, pero "nunca aparecieron, cuando si la policía te llama tenés que ir".

Distante a miles de kilómetros, Vanesa quiso difundir lo sucedido debido a la bronca e impotencia que le generó. "Con que impunidad entrás, hacés todo lo que hacés y te vas. Gritaron, golpearon, rompieron la casa. Mis viejos viven en pleno centro, donde se supone que tiene que haber control del territorio y mayor vigilancia. La verdad tenía otro recuerdo de la provincia”, lamentó la neuquina y resaltó: "Gracias a Dios mis viejos están sanos y la sacaron barata, pero la violencia con la que actuaron los podrían haber matado y si el Gobierno no hace algo, se les van a escapar los muertos".

"Estamos en plena pandemia. Creo que el territorio debe ser controlado por la Policía con personal dando vueltas, parás un auto y con la excusa del Covid, ves que hace dando vueltas. Yo voy a insistir con el gobernador y el jefe de Policía para que refuercen la seguridad. Esto no puede seguir así", sostuvo y confió, que según le contaron sus familiares, la ministra de Seguridad de la provincia pasó por la casa de sus padres para brindarles su apoyo, "pero lo cierto es que tenía que haber hecho algo antes para evitar que pasara".