Le robó y disparó a un remisero: ahora quedó preso

Cutral co. Un joven fue acusado por robarle a punta de arma de fuego a un remisero en Cutral Co y se le impusieron siete días de prisión preventiva por riesgo de entorpecimiento.