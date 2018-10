Le saltó la térmica

Luismi explotó de furia con uno de sus técnicos en pleno escenario y todo quedó registrado por un celular.

Mientras el intérprete le tiraba flores a sus fans -un gesto que realiza siempre en sus presentaciones-, de repente, el Sol de México cambió su dirección y se dirigió rabioso a un lateral del escenario.

Furia: Luego de gritarle a su técnico en medio del show, le arrojó una flor con mucha bronca.

Estalló

Furioso, el artista le arrojó de mala manera una de las flores a su empleado al tiempo que en el video se lo ve claramente gritar desaforado. “Tremenda ira la que tenía el cantante Luis Miguel en uno de sus conciertos en el @auditoriomx”, detalló la periodista Nelssie Carrillo, quien publicó el video en su cuenta.

Maniobras

“Por lo que vemos parece que se enojó con las personas de sonido. Tanto fue su coraje (enojo) que le aventó (tiró) una de las rosas blancas que traía en la mano. Rosas que él siempre daba a su público”, fue otro de los mensajes del periodista dando más detalles del escándalo en vivo. Hasta el momento, Luis Miguel no ha pedido disculpas ni ha dado ninguna explicación al respecto. Sin embargo, son muchos los que le piden que lo hagan, ya que se trata de un miembro de su equipo.

Viña se complica

Meses atrás varios medios chilenos dieron por confirmada la presencia de Luismi en el Festival Internacional de la Canción de Viña de Mar en 2019. Pero la alcaldesa de esa localidad chilena, Virginia Reginato, informó que las negociaciones no son nada fáciles. “Sigue en negociaciones, parece que no ha sido muy fácil pero siempre están las expectativas, sería un muy buen artista para estar en el festival, pero todavía no está confirmado”, dijo Reginato durante una visita a Miami para promover el festival. Luis Miguel ya actuó en el festival en 1985, 1986, 1990, 1994 y 2012, y se espera que sea la gran figura de este 60° aniversario.