Le tiraron a matar desde un auto en un presunto ajuste

Cutral co. A plena luz del día, un hombre de 33 años fue atacado a balazos en una plaza del barrio Progreso de Cutral Co. Al menos dos proyectiles le impactaron en la zona del abdomen y anoche, al cierre de esta edición, era intervenido quirúrgicamente en el hospital local. Desde la Fiscalía aclararon que por el momento no hay ninguna denuncia ni testigos presenciales.