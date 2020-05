La Comisión A, conformada por los diputados Maximiliano Caparroz (MPN), María Laura Du Plessis (MPN), Tomás Blanco (PTS-Frente de Izquierda) , Carlos Coggiola (Partido Demócrata Cristiano), Sergio Fernández (Frente de Todos), Ludmila Gaitán (MPN), Fernando Gallia (Frente Nuevo Neuquén), César Gass (Juntos por el Cambio), María Soledad Martínez (Frente de Todos), Karina Montecinos (Juntos por el Cambio), Osvaldo Peralta (Frente de Todos), Andrés Peressini (Siempre), Francisco Rols (Frente Integrador Neuquino) y Carlos Sánchez (Unión Popular), tratarán la propuesta tras la exposición del fiscal.

Cabe recordar que el proyecto de ley presentado por Gerez estipula, en el único artículo que establece su contenido, extender los plazos máximos de prisión preventiva un año, para todos los imputados por delitos graves (femicidios, homicidios, abusos sexuales con acceso carnal, robos armados, entre otros), en pos de “proteger la tutela judicial efectiva y la expectativa de la sociedad y de la víctimas en la realización de la justicia y la paz social”.

gerez legislatura.png

A pesar de contrariar los plazos tipificados por el Código Procesal provincial, el fiscal general aseguró: “El proyecto obedece a una coyuntura extraordinaria y no pretende alterar, una vez superada esta situación, la vigencia del Código Procesal Penal, que inclusive no se verá modificado para aquellos procesos que no resulten paralizados o demorados a consecuencia de la emergencia”.

Miembros de la Asociación Pensamiento Penal Comahue fueron los primeros en salir al cruce de la propuesta de Gerez. “Vemos de una gravedad institucional preocupante que el representante del Ministerio Público Fiscal persiga soluciones que atentan contra la libertad de personas que mantienen su estado de inocencia (art. 18 CN) procurando la extensión de la medida más represiva que tiene el sistema penal, esto es la prisión preventiva”, expresaron en un comunicado los integrantes de la APP.

Sin embargo, el proyecto ha recibido su apoyo de ciertas personas que han vivido los delitos muy de cerca. "Me parece que tanto yo como otros familiares deben pensar igual, que ellos (los acusados en prisión preventiva) se tienen que quedar ahí, es lo justo pase lo que pase afuera. No es por venganza, sino porque es lo único que nos queda como familia", resaltó a LMN Melisa López, la hermana de Cielo, asesinada y descuartizada en septiembre de 2019. El único acusado por el femicidio, Alfredo Escobar, es uno de los detenidos a los que se les vencería la prisión preventiva este año.

LEÉ MÁS

Hermana de Cielo López pide que los presos no salgan

Negaron la domiciliaria a joven acusado de abusar de su hijastra

Desde la APP Comahue rechazan la extensión de la preventiva