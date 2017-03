Les tiraron una tosca y creen que fue para robarles

Cipolletti.- Una mujer recibió un violento piedrazo en la cara mientras viajaba en la parte trasera de un auto junto a su bebé, su cuñado y su marido. Por el impacto, sufrió un corte y perdió un diente. Se cree que los agresores querían robarles.

Su nene de 2 años, a quien llevaba a upa, se salvó por un pelo, porque justo se agachó para levantar el juguete que le se había caído. “Si no, la piedra le daba en la frente”, contó Cintia San Martín, la víctima.

En diálogo con LM Cipolletti, la mujer relató que el inesperado piedrazo lo recibió minutos antes de las 21 del domingo, sobre calle Tres Arroyos, a la altura de los depósitos de La Anónima. “En eso siento el impacto en la cara, veo algo negro que entra, rebota y sale por la ventana del techo que entonces iba abierta porque a mi nene le gusta ir mirando”, añadió la mujer, de 33 años.

Aseguró que no venían autos, no había nadie en la calle; por lo que sospecha que la piedra que recibió no tenía otro objetivo que hacer frenar la marcha del rodado para asaltarlos. Por eso quiso dar a conocer lo que le pasó, para que los vecinos estén atentos, ya que el peligro acecha en todos lados y bajo distintas modalidades.

Lo cierto es que no es un hecho aislado. Esta modalidad de robos ya se puso de moda en otras localidades de la región y hace un par de meses los casos en Cipolletti comenzaron a multiplicarse en distintos barrios y en las rutas 22 y Chica.

Por fortuna, su cuñado, quien iba manejando, no se detuvo.