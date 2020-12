Leticia Siciliani estaba "re angustiada" por MasterChef

Para Leticia Siciliani estar en MasterChef Celebrity no ha sido ningún viaje de placer. Así lo confirmo en el programa Flor de equipo, transmitido por Telefe, durante una entrevista que le hicieron al mediodía de este lunes 14 de diciembre.

"Me hincharon (...). Me fui re angustiada a mi casa", respondió la actriz al ser consultada sobre su participación en uno de los programas más exitosos de la televisión mundial: Master Chef. Siciliani dijo que su angustia no se debía a la ausencia de un carácter fuerte sino a su sensibilidad. WEstoy súper feliz y agradecida, pero es fuerte estar ahí", matizó Leticia Siciliani para referirse a su participación en MasterChef.