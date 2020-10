Leticia Siciliani posó para sus fans en Instagram

Leticia Siciliani , le gusta mucho de compartir sus diferentes looks en su cuenta personal de Instagram , donde tiene más de 700 mil seguidores. La actriz sube constantemente fotos con diferentes vestuarios y con un toque de sensualidad que le saca los suspiros a todos sus fans. Y, como era de esperarse, en esta oportunidad no fue la excepción.

La joven actriz subió a su feed de Instagram un look casual y muy a la moda al lucir un jogging y un diminuto top lila, el cual es el color que esta marcando tendencia en la nueva temporada. Gracias a eso es que Leticia Siciliani logró transmitir mucha energía y sensualidad.

En una seguidilla de 3 fotos en Instagram, se puede ver como la actriz, Leticia Siciliani, posó mirando a su celular y, en cada una de las imágenes iba acercando más el plano a ella, de manera que todos sus seguidores se quedaron cautivados con su belleza completamente natural.

Además de ser una gran actriz, la joven demostró ser una “buena” cocinera en la nueva edición de Masterchef, certamen que se pone cada vez más interesante. Pero además de mostrar sus dotes en la cocina, Leticia Siciliani hizo una confesión a uno de los tres implacables jurados.

LETICIA2.jpg Leticia Siciliani en Master Chef.

En el programa emitido en el día de ayer, Leticia Siciliani le contó a Germán Germán Martitegui que le pasó algo con él. “Ay por Dios, antes me viniste a hablar y no te presté tanta atención porque me había pasado algo”, comenzó diciendo, notablemente nerviosa, la joven actriz. “Ayer soñé con vos”, agregó finalmente. Inmediatamente el chef le pidió que le cuente todos los detalles hacerla de ese sueño.

A lo que ella accedió y le dijo al jurado que en el mismo era su padre y le decía que se quedara tranquila y le aclaraba que por “el amor que le tenía le tenía que poner los puntos”. A lo que Damián Betular acotó: “Para mí hay más y no te lo cuenta”, causando la risa de todos en el estudio.

Incisivo, Betular dijo: “Yo no termino de creer lo del sueño. Él era tu papá y hacían panchos. ¿En qué momento te daba el consejo? Hay más, tiene que haber más”. Entre risas, Leticia Siciliani aclaró que no había nada más, pero que vivían en la misma casa y que el sueño transcurrió antes de que “fueran a comer”.