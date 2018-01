Levantan obra porque un actor habló de política

Todo estaba previsto para que estos tres grandes referentes del teatro nacional debutaran el 1° de febrero bajo la dirección de Hugo Urquijo, en el Auditorio de la Universidad de Córdoba, pero el proyecto quedó trunco luego de que Bonín dijera que no hay pluralidad de voces y que el Estado debe asegurarla para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos.

Los tres actores coinciden en que el arreglo nunca incluyó el compromiso de no expresar opiniones políticas. “Si me hubieran dicho que no hable de política, hubiera dicho que no”, sostuvo D’Elia.

En tanto, Dufau aseguró: “Es inexacto que haya habido algún compromiso o imposición de no hablar de política”.