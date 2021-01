El intérprete también hizo mención sobre lo mucho que disfrutó hacer este tipo de personajes a lo largo de su carrera.

"Adoro estas películas, adoro golpear a tipos a los que le doblo la edad", indicó Liam Neeson al citado medio.

Del mismo modo, el actor aprovechó la ocasión para recordar una anécdota del último proyecto que filmó en Australia.

"Acabo de terminar una película en Australia, donde lucho contra un chaval, un actor muy amable llamado Taylor. En medio de la lucha lo he mirado jadeando, aunque él no parecía nada cansado. En ese momento le he preguntado: 'Taylor, ¿cuántos años tienes?', a lo que ha respondido: '25'. Y yo contesté: 'esa es la edad de mi hijo mayor'", contó Liam Neeson.

Asimismo, el británico, que interpretó al Maestro Jedi en Star Wars: episodio I - la amenaza fantasma, indicó que no sabía que los fans habían estado haciendo campaña para que su personaje regresara.

Sin embargo, al ser consultado sobre si estaría dispuesto a repetir el papel en la nueva serie de Disney, respondió con un rotundo sí.

Liam Neeson 1.jpg Liam Neeson ya no quiere participar en películas de acción

Cabe destacar que la lista de películas de acción en las que ha participado Neeson es tan extensa, como reconocida en la industria.

Entre las más destacadas están Búsqueda implacable, El pasajero, Una noche para sobrevivir, Sin identidad, Furia de titanes, Asalto, Batman Begins y The Grey, entre otras.