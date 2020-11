"No me quiero imaginar cuando te hicieron cerrar los ojos para no abrirse nunca más". Así manifestó su dolor Paola Silva dirigiéndose a su hermano , Leopoldo "Toto" Silva, quien fuera asesinado de cuatro tiros por la espalda el 14 de octubre de 2010 por Alfredo Sebastián Añuel . El asesino, que a día de hoy cumple una condena de 14 años por el crimen, accedió al beneficio de libertad condicional.

Desde hace unos meses, el condenado venía impulsando junto al defensor oficial, Juan Ignacio Galarraga, su pedido de acceder al beneficio de libertad condicional, teniendo como respaldo muy buena conducta y concepto, de acuerdo a lo informado desde el Gabinete Criminológico del penal donde se encontraba alojado.

Sin embargo, uno de los requisitos cruciales aún no se cumplía: el temporal. De acuerdo a lo estipulado por ley, los condenados pueden acceder al beneficio tras cumplimentar dos tercios de su pena total. Con una reducción de 20 meses por estímulo educativo, ese requisito se cumplió el pasado domingo 8. Por dicho motivo, en una audiencia realizada el miércoles, la defensa reiteró su pedido.

El fiscal Carlos Caroselli no se opuso al requerimiento, pero sí sugirió una serie de condiciones a cumplir: mantener su domicilio, acreditar una actividad laboral en los próximos 30 días, no cometer nuevos delitos y la prohibición total de contacto con la familia de la víctima, por cualquier medio.

"Si tenemos noticias de que ha mantenido contacto con ellos por algún medio, este Ministerio Fiscal va a ser duro en solicitar la revocación de la libertad condicional", advirtió.

Paola Silva, hermana de la víctima, manifestó su descontento con la solicitud una vez más y recordó: "Me mató a mi hermano como a un perro".

Tras escuchar a las partes y previo a resolver, la jueza de Ejecución Raquel Gass manifestó dirigiéndose a Silva: "No es que no escuchamos sus manifestaciones ni tenemos empatía. Pero nos toca aplicar la ley y, a día de hoy, están cumplidos todos los requisitos".

La magistrada otorgó la libertad condicional, hizo lugar a las condiciones dictadas por la fiscalía y sumó a estas la prohibición de consumir estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas. Además, impuso a Añuel la obligación de comparecer ante Población Judicializada cada 15 días.

"Hoy siento que volvieron a matar a mi hermano"

En diálogo con LM Neuquén, Paola expresó su dolor por la derrota tras pelear contra el fallo a favor del asesino ya en cuatro oportunidades. "Estoy dolida. Él ahora va a poder disfrutar de su libertad y yo a mi hermano lo voy a llorar hasta mi último suspiro".

Asimismo, adelantó que ya se encuentra averiguando alternativas para desafiar el fallo.

"Yo quiero que él pague lo que tenga que pagar, no que le den estos beneficios. Nadie me asegura que no va a volver a matar. Esto me indigna. Él nos lleno de odio, nos arruinó la vida, las fiestas y cada cumpleaños de mi hermano. Yo hice todo lo que estuvo a mi alcance pero no bastó. Hoy siento que volvieron a matar a mi hermano", resumió.