Liga Argentina: domingo 21 de febrero

El viernes 19 de febrero, los resultados de unos tremendos partidazos para abrir la fecha. El primer juego fue entre Gimnasia La Plata vs Talleres de Córdoba quedando 3-0 para los locales, luego jugaron Arsenal vs Banfield, y la visita pudo imponerse 0-2.

La disputa por la Copa Diego Armando Maradona empiezó a las 17.10 con el partido entre Godoy Cruz vs Estudiantes, donde los de La Plata ganaron 0-2 a los locales. luego siguieron Lanús vs Defensa y Justicia, y los locales pudieron hacer respetar su casa y les ganaron a los defensores 2-1. seguidos por Racing Club vs Aldosivi, quienes protegonizaron un partidazo al punto de repartir los puntos tras quedar empatados 2-2.

La ronda del sábado finalizó con el partido entre River Plate y Rosario central, uno de los más esperados no solo por el peso de ambos equipos, sino también porque iba a ser la inauguración del nuevo estadio Monumental. River hizo lo suyo y estrenó su casa con goleada de 3-0 a los rosarinos.

LIGA ARGENTINA 20212.jpg Liga Argentina 2021.

Domingo 21 de febrero-Copa Diego Armando Maradona

hoy domingo continúa la segunda fecha de la Fase de Grupos de la Liga Argentina con el partido entre Argentinos vs Platenses a las 17.10, luego continúa con la jornada con Sarmiento vs Vélez, seguidos por Patronato vs Independiente, y finalizan los encuentros del fin de semana con Newells recibiendo la visita de Boca.

Liga Argentina-Fase de Grupos-lunes 22 de febrero

Los últimos tres partidos de la segunda ronda de la Copa Diego Armando Maradona se darán entre Atlético Tucumán vs Central Córdoba (Santiago del Estero) a las 19.15 del lunes, luego continúa la Liga Argentina del lunes con el choque entre Huracán vs Unión Santa Fe, y finaliza la ronda de la Copa Diego Armando Maradona con el partido entre Colón Santa Fe vs los cuervos de San Lorenzo.

Así marcha hasta ahora en las zonas A/B de la fase de grupos de la Liga Argentina. Hay varios empates en el segundo puesto del grupo A, por ahora el único puntero es Banfield y Estudiantes con 6 tantos, la situación es un poco más variada en la zona B con empates entre el tercer lugar de la clasificación, aunque por los momentos, Lanús se ubica primero con 6 puntos y Gimnasia segundo con 4 puntos.