Liga Argentina: lunes 22 de febrero

El viernes 19 de febrero , los resultados de unos tremendos partidazos para abrir la fecha. El primer juego fue entre Gimnasia La Plata vs Talleres de Córdoba quedando 3-0 para los locales, luego jugaron Arsenal vs Banfield, y la visita pudo imponerse 0-2.

Liga Argentina-Fase de Grupos-sábado 20 de febrero

La disputa por la Copa Diego Armando Maradona empiezó a las 17.10 con el partido entre Godoy Cruz vs Estudiantes, donde los de La Plata ganaron 0-2 a los locales. luego siguieron Lanús vs Defensa y Justicia, y los locales pudieron hacer respetar su casa y les ganaron a los defensores 2-1. seguidos por Racing Club vs Aldosivi, quienes protegonizaron un partidazo al punto de repartir los puntos tras quedar empatados 2-2.