Liga Argentina: partidos para este finde

El domingo 29 de noviembre continúa la jornada de grupos, y por la Copa Diego Armando Maradona, Defensa y Justicia recibe a Central Córdoba a las 17:10. Luego por Liga Argentina, el eterno Boca del Pelusa, tendrá un interesante duelo contra Newells. A las 21:30, Talleres visitará al golpeado Lanús y para cerrar la jornada del domingo, el último partido movido por la muerte de Diego Armando Maradona, será a las 21:30 entre Huracán y Patronato.

COPA DIEGO ARMANDO MARADONA.jpg Copa Diego Armando Maradona de la Liga Argentina.

Y, para finalizar la jornada cinco de la fase de grupos de la Liga Argentina (Copa Diego Armando Maradona), el lunes 30 de noviembre, a las 17:10, Aldosivi espera a Estudiantes, luego a las 19:20, Atlético Tucumán recibe a Arsenal y la jornada finaliza con el choque entre Estudiantes y San lorenzo a las 21:30.

Los juegos de Liga Argentina que estaban pautados para el viernes 27 de noviembre, ahora pasarán a ser jugados en el nuevo formato de la Copa Diego Armando Maradona, el próximo 28 de noviembre. Los encuentros pasados de son Vélez vs Gimnasia, Godoy Cruz vs Banfield y Huracán vs Patronato.

El pasado 25 de noviembre, falleció una persona cuyo nombre tenía un peso universal dentro del Fútbol mundial y ni hablar dentro del territorio argentino. Y es que la muerte de Diego Armando Maradona movió hasta el último cimiento del estadio más recóndito del país, y en ese sentido, la Liga Argentina, puso una pausa en honor a la muerta del Pelusa y además modificó el nombre del campeonato local a Copa Diego Armando Maradona.