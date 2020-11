Liga Argentina: resultados de la tercera jornada

El día de ayer, la tercera jornada de la Liga Argentina empezó con el duelo entre Rosario Central y Banfield, donde los locales cayeron en el Lisandro de la Torre con marcador de 2-4. Igualmente, el día de ayer en el estadio José Fierro, Atlético Tucumán recibió a Unión. Los locales se hicieron respetar y ganaron 3-1.

LIGA ARGENTINA LOGO3.jpg El domingo y el lunes continúa la tercera jornada de la Liga Argentina.

La Liga Argentina continuó el día de hoy con el encuentro entre Banfield y Godoy Cruz. El partido se desarrolló en la casa del Banfield, quien se mantiene de primero en el grupo C tras derrotar 1-0 a la visita. Por su parte, en el J.M. Minella, el San Lorenzo goleó 4-1 al Aldosivi. Por parte de los locales, Iñiguez marcó el de la honra en el minuto 50.

Es importante destacar que el San Lorenzo mostró un juego combinado y muy eficiente por las bandas, mientras que el Aldosivi se vio en una presentación muy pobre y muy complicado en la línea defensiva. Para la muestra el marcador final.

Para finalizar la jornada del fin de semana, River visitó en el estadio Malvinas Argentinas al Godoy Cruz. En el minuto 75, Federico Girotti, marcó el gol que le dio la victoria a Los Millonarios.

Para el domingo 15 de noviembre, jugarán Huracán vs Gimnasia, Estudiantes vs Argentinos, Defensa y Justicia vs Independiente y Boca vs Talleres. la jornada finaliza el lunes con Vélez vs Patronato y Colón vs Central Córdoba.