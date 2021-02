Liga Argentina: resumen de la primera jornada

Los dos partidos pendientes eran: Rosario central vs Argentinos , donde los rosarinos ganaron con marcador final de 2-1. Mientras que, el verdugo de River en la temporada pasada de la Liga Argentina, Independiente, recibió al Lanús y cayó en su propia casa por la mínima de 1-0.

Por la Zona B, Defensa y Justicia, Lanús, Talleres y Vélez, empatan en el primer lugar con tres unidades cada uno. Atlético Tucumán, Boca, Gimnasia y Unión empatan con un solo punto para cada club.

LIGA ARGENTINA 2021.jpg Liga Argentina y Copa Diego Maradona 2021.

Viernes 12 de febrero en Liga Argentina-Fase de Grupos

El pasado viernes empezó de forma oficial la carrera por la Copa Diego Armando Maradona con el partido Banfield y Racing (2-0), luego Central Córdoba vs Colón (0-3) y por último, unión Santa Fe vs Atlético Tucumán (2-2).

Sábado 13 de febrero en Liga Argentina-Fase de Grupos

El día sábado se le dio continuidad a la Copa Diego Armando Maradona con una serie de partido que terminaron con resultados y otros que quizás, se veían llegar. La jornada dio inicio con Aldosivi vs Godoy Cruz (1-2), luego empezó Talleres de Córdoba vs Patronato (1-0), después Vélez vs Newells (1-0) y finalizó con el choque entre San Lorenzo y Arsenal (2-1).

Domingo 14 de febrero en Liga Argentina-Fase de Grupos

La jornada del día de ayer para cerrar el finde por la Copa Diego Armando Maradona, el partido entre los recién ascendidos Platense vs Sarmiento, se aplazó y se espera la nueva fecha de partido. Por su parte, Defensa y Justicia vs Huracán vivieron un partido intenso cerrando el marcador 3-2 a favor del campeón de la Copa Sudamericana. Boca y Gimnasia se repartieron los puntos en La Bombonera tras cerrar 2-2. Mientras que Estudiantes de La Plata se hizo respetar y le ganó en su casa al River de Gallardo por 2-1.