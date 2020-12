Lili Maradona desmintió a Yanina Latorre

"Que me perdonen las señoras pero no se puede vivir toda la vida de un tipo... fuera destructivo, violento, maltratador de familias, de mujeres, negador de hijos, lo explotaron, mantuvo a todo el clan", expresó Latorre cuando en LAM debatían cómo será la repartición del patrimonio de Diego Maradona.

Luego de recibir el llamado de Lili Maradona, Andrea Taboada tomó la palabra para transmitir el mensaje de Lili Maradona. "Estaba llorando, muy nerviosa y perturbada", explicó Taboada antes de contar que le dijo la hermana de Diego Maradona.

"Me dijo que te estaba escuchando Yanina y la verdad me dijo que investigues bien, que ellos nunca dejaron a Diego abandonado y que nunca vivieron de él", detalló Andrea Taboada.

Lili Maradona y sus hermanas

"Que te informes bien. Te invita también a que vayas a las casas de cada uno de los hermanos para ver en qué condiciones viven, que no tienen opulencias ni nada", agregó la compañera de Yanina Latorre, quien también comunicó que Lili Maradona se comprometió a asistir al programa cuando se sienta mejor.

Tras el anuncio de Andrea Taboada, Yanina Latorre le respondió enseguida a Lili Maradona y defendió el origen de su información.

"Ellas tres (las hermanas de Diego Maradona) se sentaron solitas en lo de (Jorge) Rial a hablar pestes de Claudia. De lo único que hablaron fue de plata, que no les compraba y no les regalaba y todos bien saben que las señoras son jubiladas y las casas que tienen, que no sé si son lindas o mansiones como ellas pretendían y Maradona les compró algo más austero, pero se las compró Diego y él las mantenía", sostuvo la angelita.