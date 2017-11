El motivo de esa decisión fue develado por el periodista de ESPN, Fabián Taboada. La suspensión venía motivada porque Bielsa viajó a Chile para visitar en sus últimas horas a uno de sus colaboradores, el preparador físico Luis Bonini, quien falleció como consecuencia de un cáncer de estómago.

En su comunicado, el Lille no explicó quién se hará cargo del equipo en ausencia de Bielsa y si este volverá al banco de suplentes una vez regrese de Chile. El argentino, pidió autorización y al no recibirla dijo: "Me voy a ver a mi amigo. Hagan lo que tengan que hacer".

Embed Le LOSC a décidé ce jour de suspendre momentanément Monsieur Marcelo BIELSA de sa fonction d’entraîneur dans le cadre d’une procédure engagée par le club. pic.twitter.com/qR6AKRjLUL — LOSC (@losclive) 22 de noviembre de 2017

El argentino llegó al club francés este verano con un contrato por dos años, pero el rendimiento hasta el momento fue decepcionante. El equipo está penúltimo clasificado de la Ligue 1.