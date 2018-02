“Resulta muy gratificante para mi mente, y eso es justo lo que necesitaba, aunque me llevó un tiempo decidirme a hacerlo”, señaló la ex chica Disney en diálogo con la revista W. “Encuentro cierta calma, o al menos la sensación de tenerla. No hay paparazzi, eso es muy importante para mí”, añadió.

Por el momento, la actriz no tiene planes de volver a Hollywood porque se encuentra abocada a su propia línea de cosméticos, velas e indumentaria. También tiene previsto lanzar un film que se producirá en Arabia Saudí y será protagonizado exclusivamente por mujeres.