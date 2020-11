Lío Pecoraro emocionó a sus seguidores con aparición en TV

Asimismo, Lío Pecoraro contó que el próximo miércoles volverá a internarse para comenzar una nueva etapa de tratamiento para enfrentar la leucemia : "A cada uno de los que oró por mí, pensó por mí y escribió en mis redes sociales, no tengo palabras para agradecerles".

Previo a la llamada de Lío Pecoraro, los animadores de El run run del espectáculo presentaron un video colgado por el presentador en su cuenta en Instagram en donde le informaba a sus seguidores y compañeros de trabajo sobre cómo se ha recuperado de la enfermedad que lo obligo a recibir quimioterapia.

“Recientemente me hicieron una pulsión de médula y el resultado fue que la enfermedad mínima residual es negativa, no existe, mi médula está sana y empezó a generar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas totalmente sanos", señaló en el referido programa de televisión al referirse en su batalla contra la leucemia.

De igual manera, en el mismo audiovisual Pecoraro llamó la importancia de la donación de sangre: "De verdad significa salvar vidas, así que por favor sigan donando. Me puso muy feliz saber cuánta gente fue a donar cuando estuve en terapia intensiva. Me puse muy contento cuando salí de terapia y me enteré que fue tanta gente a donar sangre, y eso es muy valorable, porque puede salvar vidas".