Lionel Brown (Ned Dennehy), en la serie Outlander , es el hermano de líder del asentamiento de Brownsville. Su personaje se centra mucho en su temperamento sensible y de poca paciencia para las personas o cosas que van en contra de lo que a él le parezco lo correcto.

Pero Lionel Brown no se quedó con el sabor amargo de la deshonra que le causó Morton a su familia y empezó una especie de cacería. En diciembre del año 1770, los hermanos Brown reciben la noticia de que Isaiah formaba parte de un grupo de la milicia que marchaba en dirección a Brownsville, hacen el intento de asesinarlo, pero sus disparos no dieron en el blanco y como también tenían la distracción de que la milicia se encontraba subiendo el cerro que daba hacia la villa, los hermanos Brown no siguieron la cacería contra el miliciano.

outlander-5x12-claire-1589184505.jpg Lionel Brown de la serie Outlander

Sin embargo, en mayo de 1771, Lionel Brown consigue su venganza. El escuálido hombre logra junto a su hermano enlistarse en la milicia, y durante la batalla de "Alamance", se acercan des atrás y disparan en la espalda de Morton, tras éste caer, los Brown lo dan por muerto y se escapan de la batalla y de las filas de la milicia.

La serie Outlander sigue a Claire Beauchamp, una enfermera de combate de 1945 casada con Frank Randall en el siglo XX, que misteriosamente es llevada a través del tiempo hasta 1743. Ahí conoce a Jamie Fraser, un joven guerrero escocés, caballeroso y romántico, se casan, y pronto Claire empieza a enamorarse de él, viéndose atrapada entre dos hombres muy diferentes en dos vidas distintas.

Durante la segunda temporada Claire, Jamie y Murtagh viajan a París, Francia en un intento por evitar los levantamientos jacobitas deteniendo los fondos que el Rey Luis XV de Francia le está dando al pretendiente al trono, el príncipe Carlos Eduardo Estuardo.

La serie Outlander cuenta con cinco interesantes temporadas, pero se espera que la sexta sea lanzada para principios del año 2021, aunque quizás se complique un poco por todo el tema de la pandemia por Covid-19.