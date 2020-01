Llega Zambrano y Cardona no sale de las polémicas

Historia diferente es la de Edwin Cardona. El volante colombiano tenía todo arreglado con el Xeneize, pero pasaron cosas…

Un accidente doméstico (jugando con su hijo en una moto) en el que se lesionó, molestó mucho a Boca, porque consideran que, en medio de la negociación, el futbolista no fue sincero. Pero la bomba estalló el lunes a última hora, cuando en la prensa mexicana lo vincularon a un doping positivo.

Ahora, nadie se quiere hacer cargo de Cardona y no se sabe dónde entrena, ni cómo está fisicamente después del incidente.

Paulo Pezzolano, técnico de Pachuca, su último equipo, se desvinculó del jugador. "Edwin Cardona ya no se está entrenando más con nosotros. Todavía no se sabe dónde va a seguir, pero acá seguro que no", aseguró.

Mientras que Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, aseguró que del doping no tienen ninguna información: "No hay; no hay tal información. No es correcta".

Por otro lado, la esposa del jugador, Carolina Castaño, apuntó contra el periodista que hizo trascender el dato. "La palabra ‘podría’ es especulación y chisme. Profesionalmente en cualquier trabajo antes de hacer señalamientos tan delicados y dañinos deberían ir acompañados de pruebas, las cuales estaremos esperando Sr. FC (Fernando Cevallos) con nuestros abogados y encargados de manejar la magnitud de tus acusaciones", expresó en sus redes sociales.

La novela del verano, sin dudas es la de Cardona, que está lejos de tener el perfil que quiere este nuevo Boca, que busca aislarse de las polémicas.

En tanto,Zambrano llegó a un acuerdo de rescisión con Dinamo Kiev de Ucrania, que además de no brindarle los minutos necesarios en cancha poseía una deuda importante con el futbolista de 30 años. Llega por recomendación de Ricardo Gareca, entrenador de la Selección de peruana.

Por otro lado, frente a la insistencia de Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia, Riquelme le dio su palabra al dirigente platense de que cedería a Goltz si antes tenía cerrado a su sustituto.Todo parece llegar a buen puerto ya que los xeneizes están a horas de anunciara su segundo refuerzo en el actual mercado de pases. Al arribo de Guillermo Pol Fernández, procedente del Cruz Azul de México, se le suma la llegada deCarlos Zambrano de 30 años con larga trayectoria en Europa. Tras su debut en el Schalke 04 de Alemania en 2009 (llegó en 2006 y formó parte de su cantera), se desempeñó en St. Pauli (Alemania), Eintracht Frankfurt (Alemania), Rubin Kazan (Rusia), PAOK Salónica (Grecia), Basilea (Suiza) y Dinamo de Kiev (Ucrania).

El viernes definirán si Andrada ataja ante Independiente

Esteban Andrada, arquero y figura de Boca, no practicó ayer con el resto de sus compañeros ya que se recupera de un esguince de ligamento lateral interno en larodilla derecha. Está en duda para enfrentar a Independiente el próximo domingo, en la reanudación del campeonato de la Superliga.

El también integrante del seleccionado argentino de fútbol, quien no jugó en ninguno de los dos encuentros amistosos ante Universitario de Lima y Athletico Paranaense, realizó tareas de gimnasio y kinesiología.

La idea del cuerpo técnico boquense es llevarlo de a poco, no exigirlo y ver, el viernes, cómo evoluciona para evaluar si puede estar el fin de semana ante Independiente. Teniedno en cuenta que es un partido clave para el Xeneize, segundo a tan solo un punto de River y Argentinos, faltando siete fechas.

De no poder llegar, su puesto volverá a ser ocupado por Marcos Díaz, quien en la jornada de ayer se movió con el resto del plantel en el centro de entrenamientos que el club tiene en Ezeiza, donde el plantel realizó ejercicios regenerativos y luego fútbol en espacio reducido.

D’Onofrio y Ameal y una nueva etapa entre River y Boca

Los presidentes de River y Boca, Rodolfo D’Onofrio y Jorge Ameal, se reunieron ayer por primera vez en el barrio porteño de Puerto Madero y comenzaron así una nueva etapa, de diálogo, entre los clubes más populares de Argentina.

D’Onofrio y Ameal estuvieron reunidos alrededor de dos horas en un restaurante, con el fin de iniciar un diálogo para aportar ideas en pos de mejorar al fútbol argentino. De esta manera, River y Boca vuelven a juntar posiciones luego del distanciamiento de los últimos años. Durante la gestión de Daniel Angelici como titular de Boca, hubo un quiebre en la relación, especialmente desde el incidente del gas pimienta en La Bombonera de 2015 por octavos de final de Copa Libertadores, que se profundizó con los incidentes de la Superfinal de 2018 en el Monumental.

