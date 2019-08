Llegó Soldano y su ex DT lo ve parecido a Palermo

“Siempre me impactó el timing de anticipo que tenía. Realmente era muy bueno cabeceando y yo siempre lo comparaba con Jurgen Klinsmann... Para colmo él era rubio y le decíamos el Klinsmann de Sunchales”, contó el Yagui en diálogo con Super Deportivo Radio, por Radio Villa Trinidad.

Forestello, además, no dudó en la comparación con el máximo goleador de la historia de Boca: “Franco es un jugador diferente, para la finalización de la jugada. Es goleador como Palermo, tiene intuición. Es de esos tipos que no están apareciendo en el juego, pero cuando aparecen no te perdonan. Además, en Boca va a tener la suerte de que le van a llevar la pelota al área, no va a tener que luchar o sacrificarse como si estuviera en otro equipo”. Y agregó: “Cuando le toque, le va a ir muy bien, porque si le llega la pelota es letal”.

Por último, sobre sus inicios en el fútbol, Forestello recordó el sacrificio de Soldano: “Siempre se quedaba fuera de horario para entrenar, era muy responsable y tenía muchas ganas”. Soldano no tendrá un escenario sencillo ya que por hoy, Ramón Abila es titular indiscutido para Gustavo Alfaro luego de la abrupta partida de Benedetto. Otra noticia vinculada a Boca es que recibió una advertencia de Conmebol por no respetar protocolos (ante Paranaense saludó a su gente antes de lo previsto).