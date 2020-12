Lo aplastó el camión recolector de basura y se salvó de milagro

"Cuando me caí y empecé a ver que el camión se acercaba me pasaron mil cosas por la cabeza. No sé cómo hice, pero por un impulso empecé a arrastrarme para salir del camino, hasta que sentí las dos ruedas traseras arriba de mis piernas. En ese momento el chofer se dio cuenta de lo que había pasado", comentó Elías.

Elías se desempeña como recolector de residuos desde hace ocho años y nunca empezó que le iba a tocar vivir una situación similar.

Lo aplastó el camión de basura y se salvó de milagro

Y agregó que, por suerte, el conductor es reconocido por ser un empleado muy responsable e iba despacio, por lo que -al sentir el impacto- frenó rápidamente y llamó a todas las autoridades pertinentes para que se acercaran a asistirlo. Además, tanto sus compañeros como los vecinos del sector salieron para ayudarlo.

Pocos minutos después, a Elías lo trasladaron de urgencia al hospital Pedro Moguillansky, donde los médicos que lo atendieron se mostraron sorprendidos porque no había sufrido ningún tipo de fractura y se encontraba fuera de peligro. "Fue una desgracia con suerte. Sólo se me hincharon las piernas y estoy con calmantes para el dolor. El miércoles tengo que ir a ver al médico laboral y por ahora no sé cuándo vuelvo a trabajar", comentó el joven.

Ahora, Elías se encuentra descansado en su casa junto a su esposa y sus tres pequeñas hijas, quienes se encargan de contenerlo y brindarle todo el amor que se merece. "Ellas se quedan hasta tarde conmigo, ayudándome, y a la mañana duermen. Fue un susto muy grande, pero estoy bien", concluyó.