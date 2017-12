Lo condenan a 12 años por manejar borracho y matar

Cusato, que llegó al juicio preso y no presenció la audiencia, les causó la muerte a Nicolás Amadini, de 23 años, y a Nicolás Zárate, de 21; y lesiones gravísimas a Victoria Condolucci, de 29 años, que trabajaba como profesora de danzas y planeaba casarse con Zárate. El fallo es inédito para este tipo de casos, ya que suelen ser caratulados como homicidio culposo y rara vez las penas superan los 3 años, por lo que los conductores no suelen terminar presos.

Borracho, Cusato manejó 4 kilómetros a contramano por la Panamericana. Hasta que chocó de frente contra la VW Saveiro en la que iban las tres víctimas. El fiscal Federico González consideró que Cusato comprendía la criminalidad de sus actos a pesar de que tenía 1,32 gramos de alcohol en sangre. Esta presunción se fundó en una serie de elementos que surgieron a partir de la reconstrucción de la tragedia.

La defensa de Cusato sostuvo que él sufrió amnesia temporal, una alteración neurológica que, si bien no afectó en forma total sus acciones, habría disminuido su sentido de la culpabilidad.

Según quedó registrado por las cámaras de seguridad, Cusato ingresó a la Panamericana y al llegar al cruce con la Ruta 202 giró en “U” y comenzó a circular a contramano y a alta velocidad. Otros conductores le hacían señales con las luces, hasta que impactó con la Saveiro. Los dos varones perdieron la vida, mientras Condolucci tuvo que ser internada en grave estado. En un año y medio debió someterse a siete intervenciones quirúrgicas.

Ex policía ebrio al volante recibió 5 años de prisión

En junio pasado, un ex policía bonaerense fue condenado a cinco años de prisión efectiva, acusado de haber chocado a otro vehículo cuando circulaba en estado de ebriedad, a contramano y a alta velocidad por el camino del Buen Ayre, en el partido bonaerense de Hurlingham, y haber provocado la muerte de una mujer y de su hija de 4 años, en septiembre del 2015. La Justicia condenó al ex policía Gastón Alcaraz (40) por el delito de doble homicidio culposo en perjuicio de Leticia Mara Barraccini (35) y su hija Julia (4). El ex policía, quien había llegado en calidad de detenido al debate, recibió además una inhabilitación de diez años para conducir cualquier tipo de vehículos. En sus últimas palabras antes de conocer el veredicto, el acusado solicitó hablar, lloró y le pidió perdón a la familia de las víctimas.