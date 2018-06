Violencia de género. Luis Soto atacó con un cuchillo a su ex pareja y le dijo que la mataría.

Cutral co. “Te dije que te iba a matar antes de fin de año”, le sentenció Luis Soto a Gilda, su ex pareja, a quien sorprendió en su trabajo, donde la atacó a cuchillazos, golpes y hasta le gatilló en varias oportunidades, sin éxito. Por el repudiable intento de femicidio perpetrado por Soto en Cutral Co en 2017, la Justicia le dictó una pena 11 años de cárcel.