Lo condenaron por herir a su ex y no por querer matarla

Ayer, un tribunal integrado por los jueces Mauricio Zabala, Florencia Martini y Alejandro Cabral condenó por unanimidad a Martínez por lesiones leves doblemente calificadas, por el vínculo y por violencia de género, violación de domicilio y desobediencia a una orden judicial.

“Para mantener la tentativa de homicidio, la fiscalía pone el acento en que le manifestó expresamente que la iba matar y, sobre todo, en la conducta de tomarla por el cuello e intentar ahorcarla”, señaló Zabala. En este sentido, el juez detalló que tras la deliberación, el tribunal entendió que “no hay ningún elemento que permita sostener esta hipótesis”.

“Respecto del ahorcamiento, la prueba que se ha producido en juicio permite acreditar que en realidad lo que hizo el acusado fue sujetar a la víctima con el antebrazo mientras la golpeaba”, indicó.

Además, el magistrado recordó que incluso la médica que declaró en juicio afirmó que no estuvo en riesgo su vida. “La médica habló de compresión y no de sujeción o ahorcamiento”, detallaron los magistrados.

El violento hecho ocurrió el 1° de enero. Eran las 7:40 cuando Martínez se escabulló en la casa de la mujer, ubicada en El Chañar, tras violentar la ventana de su dormitorio.

Allí, violando la prohibición de acercamiento, se abalanzó sobre ella y la inmovilizó para que no pudiera resistirse. Así comenzó a golpearla en la cabeza mientras la amenazaba de muerte.

“Te voy a matar. Después vengo, les pego dos puñaladas a los nenes y me mato”, le sentenció mientras no dejaba de pegarle. Finalmente, el agresor fue detenido por su ex suegro, alertado por su nieto.

Durante el juicio, la víctima declaró: “Sentí que ya estaba muerta. Trataba de respirar y no podía”.

Violencia de género, amenaza de muerte y golpes

27/11/17 Restricción de acercamiento

Un juez de Familia le dictó al agresor una prohibición de acercamiento a 200 metros de la víctima, por una causa de violencia de género. También le dieron una exclusión del hogar.

1/1/18 La agredió y la amenazó

Esa mañana, violó la prohibición de acercamiento, sorprendió a la víctima durmiendo y la golpeó salvajemente, mientras la amenazaba de muerte.

23/7/18 Comenzó a ser juzgado

En la primera audiencia de juicio, tanto la fiscalía como la querella sostuvieron la acusación de tentativa de femicidio, mientras que la defensa apuntó que sólo se trató de lesiones.