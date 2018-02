Con 24 años, Candela pelea por su hijo, que se encuentra bajo tratamiento psicológico y le pide irse lejos para no ver nunca más a su padre. “No lo quiere ver”, sentenció ella tras relatar a LMN la compleja situación en la que se encuentra.

Es que el miedo está latente y salir de su casa podría implicar cruzarse con su ex pareja, condenado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia.

“La impugnación de la defensa es sobre la sentencia de responsabilidad. Ellos en un principio argumentaron que las lesiones se debían a una constipación, pero eran totalmente diferentes. No sabemos cómo van a fallar los jueces”, dijo Marina Díaz, abogada querellante.

“A tres cuadras queda la casa dónde él se queda cuando no está en La Pampa”, afirmó ella en referencia al joven, el mismo de quien se separó en 2014 por violencia de género y al que un año después le dictaron una restricción de acercamiento. “Estoy encerrada en mi casa para no cruzármelo a él o a su familia. Me da miedo salir”, señaló y de inmediato recordó el día en que cruzarlo en el súper provocó que el nene se pusiera mal y muy nervioso. “Se quería ir, no voy a exponer a mi hijo a que pase por eso”, indicó tajante Candela.

“Se va a hacer una audiencia de impugnación y tenemos un poco de miedo de que quieran tirar todo para atrás”, apuntó la joven madre, y aclaró: “Lo único que quiero pedirle a la Justicia es que siga escuchando a mi hijo”.

Luego, Candela aseguró: “Quiero que vaya preso y sacarle el apellido (al nene). Me da mucha bronca verlo, en las audiencias se muestra soberbio, se ríe. Te cansa el proceso, psicológicamente esto te mata”, describió.

Fue en febrero de 2016 que su hijo volvió de la casa de su papá (por un régimen de visita) y, con 2 años, le pidió no volver a verlo nunca más. Cuando ella le preguntó por qué, su hijo le reveló lo que venía sucediendo desde marzo de 2015. “Me quedé en shock. A mi hijo no”, recordó.

“Eso fue en febrero y en marzo se fue a La Pampa, se escapó como una rata. Al juicio llegó con pedido de captura”, concluyó la joven.