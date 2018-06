"Parece inofensivo pero es un insolente", sentenció una de las mujeres que vivió en carne propia la desagradable experiencia.

La primera denunciante, Virginia, explicó que suele simular que espera el colectivo en la esquina de Blancoamor, en Cipolletti, pero que en realidad "roba cuando te estás por subir". Además, remarcó que el modus operandis del abuelo ladrón es esconder su mano izquierda debajo de la bufanda para poder robar "y que nadie lo vea".

Por otra parte, señalo que el día que sacaron las fotografías fue el mismo en el que lo vieron robarle a una señora que se subía a una unidad de Koko. "A una amiga también le robo hace un tiempo, hay que estar atentos", concluyó.

Otra de las víctimas -quien decidió mantenerse en el anonimato- contó en diálogo con LM Cipolletti que en marzo de 2018 el sujeto acusado se acercó a ella en reiteradas ocasiones pero que, como tenía la mano escondida, no vio que estaba intentando abrirle el cierre de la cartera.

"Estaba esperando para ir a Roca. Justo en ese bolsillo no tenía nada de valor, pero sí intentó abrirla y en el momento no me di cuenta", confesó.

El abuelo ladrón viaja desde Roca hasta Cipolletti en busca de víctimas

Por su parte, el resto de las jóvenes que se sumaron a la denuncia por Facebook expresaron que el ladrón no sólo se mueve en Cipolletti, sino también en Fernández Oro y en General Roca. Siempre espera en las paradas de colectivos y sólo ataca a mujeres.

"Es un vivo, se metió en la marcha de ni una menos y como andaba con la mochila en la espalda me siguió. Me di cuenta y nos fuimos, ahora veo que no sospeché mal. Seguro le robo a más de una", fue uno de los comentarios en respuesta al escrache público.

Otras aseguraron haber sido seguidas "por un tipo de similares características" al bajarse de un Koko en Oro y que, si bien "parece inofensivo, es bastante despierto e insolente".

"El mismo suele andar en Roca en la parada frente de Carrefour. A mi me quiso robar también y al día siguiente le robo los lentes que estaban adentro de la cartera de una señora", fue otra de las denuncias.

