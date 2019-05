"Lo más fácil hubiera sido tirar a lo más seguro"

Scaloni habló sobre el recambio en el seleccionado. “Lo más fácil hubiera sido tirar a lo seguro y apuntar a jugadores con mucha experiencia. Decidimos apuntar al futuro, creemos que esta lista forma un poco de todo eso, y después el final dirá cómo fue”, reconoció el director técnico, al que se lo vio con mucha tranquilidad a la hora de responder preguntas durante el anuncio de la lista, con el director de seleccionados y campeón del mundo César Luis Menotti a su lado.

El técnico habló de la inclusión del Kun y de su relación con él. “Tengo la mejor con Agüero. Queremos que haga lo mismo que con su club”, manifestó.

El Huevo Acuña era una fija en la lista de 23 jugadores. El neuquino vuelve a vestir la casaca albiceleste en una competencia internacional.

Agüero nunca fue citado en este nuevo mandato, que desembarcó tras la salida de Jorge Sampaoli y un mal Mundial en Rusia 2018. “Cuando no convocamos a Agüero lo hicimos para que Lautaro Martínez pueda jugar los dos partidos amistosos. De Agüero, los números hablan por sí solos, y falta nada más encajar las piezas para que haga lo mismo que en Manchester City”, argumentó.

Y realizó un breve análisis sobre los rivales de Argentina: “Colombia es una de las selecciones potentes del continente, Paraguay siempre ha sido competitiva y tiene un don de lucha como pocos, y Qatar viene de ganar la Copa de Asia con un gran nivel, con una base sólida y será complicado”, indicó.

El plantel comenzará a trabajar el lunes 27 con los distintos jugadores, aunque Esteban Andrada puede sumarse después si Boca llega a la final de la Copa de la Superliga.

La lista es: Andrada, Franco Armani, Agustín Marchesín (arqueros); Renzo Saravia, Nicolás Otamendi, Juan Foyth, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Casco, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña (defensores); Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Roberto Pereyra, Giovani Lo Celso, Ángel Di María, Guido Rodríguez y Exequiel Palacios (volantes); Messi, Agüero, Paulo Dybala, Matías Suárez y Martínez (delanteros).

Con Messi, hay lugar para la ilusión

Sebastián Jeldres

Me pareció buena la lista de Scaloni, me gusta. Me invita a soñar. Mientras esté Messi, y si lo acompañamos un poquito más, sin duda somos candidatos. Hay que confiar en el laburo que está haciendo Scaloni. Estoy muy contento por la convocatoria del Kun Agüero (City), en eso estaba en desacuerdo con el técnico, de que no lo lleve a los amistosos. Me sorprendió lo de Ezequiel Palacios (River), pensé que no iba a estar.

Jesús Molina

Me gustó bastante la lista de Leonel Scaloni para la Copa América. Me sorprendió que convoque a Matías Suárez (River), pensé que lo llevaba a Cristian Pavón (Boca) y, a mi entender, faltó Nacho Fernández (River) y a Pavón lo llevaría igual. La inclusión de Milton Casco (River) me gusta, hay pocos laterales como él en Argentina y levantó el nivel a pesar de la lesión que tuvo. Estando Messi en la Selección siempre genera ilusión.

“No hay nada más lindo que estar en la Selección”

Ángel Di María es uno de los futbolistas históricos que retornará a la Selección en la convocatoria de Lionel Scaloni para disputar la Copa América de Brasil.

“No hay nada más lindo que estar en la Selección, ni ganar la Champions ni nada. Lo mejor es estar ahí”, aseguró el rosarino.

Fideo estuvo presente en la convocatoria de los últimos amistosos que disputó Argentina en marzo ante Venezuela y Marruecos, pero no pudo jugar por una lesión muscular.

“Sinceramente, quería demostrar que sí tenía que estar ahí. Escuchar a los que decían que ya está, que tenía 31 años y que ya se pasó. Si ya pasó, ¿por qué el PSG me quiere renovar?”, dijo el futbolista, con sed de revancha.

“Yo me pongo eso en la cabeza y quiero demostrar, es lo que le dije a Scaloni cuando me lesioné”, aseguró, haciendo referencia a aquellos partidos en los que no pudo jugar.

El extremo del PSG integrará, con Leonel Messi y Sergio Agüero, un trío histórico que llegó a la final del mundo en Brasil.