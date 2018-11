Lo mataron a tiros en una trama narco-sentimental

De acuerdo a la información relevada por LM Neuquén, a Mora le dispararon dos veces y en una segunda pasada, efectuaron otros tres disparos. Vecinos, que escucharon las detonaciones, solicitaron la presencia de la ambulancia y la Policía.

César Mora fue trasladado de inmediato al hospital local, donde lo estabilizaron, pero por la gravedad de las heridas -dos impactos de arma de fuego en el tórax- fue derivado de urgencia al Castro Rendón en estado crítico. Desde el hospital regional informaron que falleció cerca de las 16 en el quirófano cuando iba a ser intervenido.

En cuanto al agresor, se supo que condujo unas cuadras hasta calles Mariano Moreno y Misiones, donde intentó refugiarse en una gomería, pero los propietarios no lo dejaron, por lo que abandonó la camioneta y escapó corriendo, tal como detalló el fiscal del caso, Gastón Liotard.

“La víctima estaba en un vehículo cuando lo atacaron desde la camioneta, en la que iban tres personas”. “El agresor pidió asistencia en una gomería para que lo dejaran esconderse y no se la dieron”. “El móvil no lo sabemos aún, pero es una compleja trama que involucra la actividad narco y lo sentimental”, dijo Gastón Liotard, Fiscal de Cutral Co

César Mora fue asesinado en calles Challacó y Berbel del barrio Otaño y el agresor abandonó la Toyota Hilux a pocas cuadras. CANAL 8 DE PLAZA HUINCUL GENTILEZA canal 8 plaza huincul

En la Hilux también circulaban otras dos personas, a quienes la Policía ya les tomó declaración en el marco de la investigación, así como también a la pareja y a la hermana de la víctima.

De los testimonios, se pudo conocer que la pareja de la víctima había tenido una relación afectiva con el agresor, aunque también se la vincula a un narco de la zona.

Por el momento, el fiscal del caso prefirió no adelantarse a cuál sería el móvil del crimen, aunque expresó que la línea de investigación es compleja porque tiene ribetes narcos y sentimentales. Al ser consultado si la víctima tenía algún tipo de problema con vecinos o conflictos con la ley, aseguró: “No antecedentes de que Mora tenga relación con el delito”.

En el transcurso de la tarde se realizaron varios allanamientos, donde se pudo secuestrar el arma homicida, un revólver de grueso calibre y la camioneta Hilux que quedó en estado de abandono frente a la gomería, entre otros elementos de interés para la causa.

22 personas fueron asesinadas en 2018

De acuerdo a estadísticas propias de LM Neuquén, de enero a octubre de este año, 22 personas fueron asesinadas en toda la provincia del Neuquén. Del total, tres crímenes ocurrieron en la ciudad de Zapala y otros tres en la comarca petrolera de Cutral Co y Plaza Huincul.

