Lo pescó dentro de su casa, lo detuvo y llamó a la Policía

El insólito hecho ocurrió el sábado por la noche, minutos después de las 23, en una vivienda ubicada en cercanías al cruce de las calles Pueyrredón y Rubén Darío. Según el propio testimonio del vecino dueño de casa, un chico menor de edad saltó el paredón de su propiedad e ingresó al domicilio.

Todo fue visto por el hombre, quien decidió atrapar al ladrón para evitar que lastimara a algún integrante de su familia. Por la fuerza logró reducirlo. En ese momento llamó a la Policía y así lo mantuvo hasta que llegaron los uniformados y se lo llevaron detenido.

El joven delincuente fue retirado del lugar en un móvil hacia la comisaría del centro cipoleño. Sin embargo, a las pocas horas fue liberado y entregado a su padre, ya que tiene menos de 18 años. Sin embargo, se le inició una causa judicial por hurto en grado de tentativa.

“Van a la comisaría y los largan al toque. Después salen capaz más enojados que antes y no sabés cómo pueden reaccionar. No sé cuál es la solución, pero algo hay que hacer para que esto cambie”, sostuvo un vecino del centro, quien dice haber sido víctima de un hecho similar en su comercio. Ahora se decidió que los menores que sean aprehendidos por algún tipo de delito no serán llevados más a las comisarías, sino que se los alojará en un instituto