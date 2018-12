El acusado ya había cumplido una condena de 8 años por violar en 2008 a otra sobrina cuando tenía 2 años (ver aparte). En diciembre de 2017 recuperó la libertad y estuvo alquilando un departamento con un subsidio que recibía del Gobierno por una supuesta discapacidad que tiene.

“Acá a la casa de mis viejos, donde yo vivo, vino una asistente social y me dijo que él tenía que vivir conmigo, si no yo me tenía que ir de la casa. Yo siempre tuve miedo de que se fuera a volver a mandar una cagada. Aparte, cuando salió de la cárcel nos dijo que se iba a vengar de nosotros porque había ido preso, y comenzó a vengarse por mi hermana haciéndole esto al nene”, confió Miguel, quien ya declaró ante la Policía y la fiscalía.

2 horas tardó la ambulancia

Miguel aseguró que ese tiempo se demoró la ambulancia en llegar a asistir a su sobrino la madrugada de Navidad.

Preparan una marcha en Plottier

A raíz de la conmoción que generó el hecho en la localidad y en toda la provincia, vecinos y familiares de la víctima organizarán una movilización para pedir una condena ejemplar.

Navidad para el olvido

Tras la cena y el brindis navideño, Miguel fue con el acusado hasta la casa de otro de sus hermanos y tipo 3 de la madrugada regresaron con unos amigos a su casa.

La hermana de Miguel y del abusador descubrió que en su casa faltaba uno de sus hijos y salió desesperada a la calle. Una vecina le avisó que el acusado había pasado con el nene en brazos hacía como una hora atrás. De inmediato la madre corrió las dos cuadras que separan una casa de otra y despertó a Miguel. El hermano mayor fue al fondo de la casa y rescató al chiquito, que estaba siendo abusado y que tenía un corte profundo en el cuello.

“Mi hermano estaba totalmente desnudo (por el abusador). Mi hermano mayor lo empezó a golpear y se le escapó, yo lo atrapé cuando trataba de huir. Lo llevamos al fondo, lo atamos con las manos en la espalda y llamamos a la Policía. Ahí, él me dijo: ‘matame, matame que me mandé otra cagada’, pero a pesar de la indignación a mí no me dio para matarlo porque yo no soy así”, dijo Miguel a LMN.

“Yo no entiendo por qué lo dejaron salir de la cárcel”, aseveró Miguel, quien teme que los vecinos de Plottier quieran quemarle la casa por lo ocurrido: “Yo no tenga nada que ver, mi familia lo detuvo y lo entregó”, concluyó.

