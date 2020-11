Lola Latorre está harta del Cantando 2020, se quiere bajar

En la gala de este miércoles del Cantando 2020 , Nacha Chevara, y la participante Lola Latorre se volvieron a cruzar. La joven, hija de Yanina Latorre , está decidiendo si regresa o no al concurso de El Trece, ya que no se banca más los dichos de la jurado.

Así lo contó Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana . Lola Latorre podría no regresar al Cantando 2020 . "Voy a contar puntualmente lo que me dijo Lola. Charlamos esta mañana antes del programa y me dice que está harta, que todas las galas es lo mismo, hablando puntualmente del caso de Nacha y no de otros jurados", comenzó diciendo el periodista.

Luego, Ángel de Brito reveló el pensamiento de Lola Latorre: "‘Ya me cansa ir ahí y pasarla mal. Creo que no voy a seguir y mis papás no me dejan volver', me dice", destacó el conductor de su conversación con la influencer.

Además, Ángel de Brito agregó: "Me cuentan que Lola ya se despidió de su equipo esta mañana. Llamó llorando a Lucas Spadafora y a la coach Natalia Cociuffo, ambos quieren seguir en el certamen pero bancan la decisión de Lola", sostuvo además el conductor de LAM. Asimismo agregó: "Lola les dijo que no podía más, les dijo un montón de cosas lindas porque se llevan bien. Al equipo, lo de ayer (el cruce de Nacha Guevara y Lola Latorre) le pareció una falta de respeto".

Yanina Latorre defendió a su hija

Al respecto, Yanina Latorre defendió a su hija Lola, y arremetió en contra de Nacha Guevara. Mediante su cuenta de Twitter, la polémica panelista escribió: "Es una mujer grande. Nacha da pena. Tiene 80 años y destrata a una chica de 19. ¿Le pide educación a Lola? ¿Y ella? No la saluda. Le dice que es un caso perdido. Qué vergüenza, una señora grande”.

Finalmente, Yanina Latorre agregó: “Tengo una calentura que me llevan los demonios. Acabo de decidir que mi hija no vuelve al Cantando. A ella, ni Nacha, ni nadie le dice 'caso perdido’. Qué mina de mier… 80 años al pedo”.