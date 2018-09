Lolo, el chivito más simpático de Las Ovejas

Desde su casita de madera ubicada a metros de las puertas del moderno alojamiento inaugurado en 2016, Lolo camina por los alrededores tratando de zafarse de la cuerda que lo sujeta, buscando comida y mimos de quienes se acercan a saludarlo. Como un perrito, mueve la cola y responde cuando se lo llama por su nombre. También bala, salta entusiasmado para jugar y hasta se deja dar besos en la trompa. Eso sí, a quien le cae bien.

Lolo llegó a convertirse en la mascota del lugar luego de perderse al inicio de la veranada en diciembre del año pasado. “La hostería está ubicada justo en un cajón de arreo, entonces cuando se hace la trashumancia, los piños pasan frente al hotel. Ese día en particular había tres piños haciendo el rial, que es el lugar donde los crianceros paran para almorzar, cenar o descansar. Lolo quedó abandonado, era un chivito chiquitito, tendría cuatro o cinco días”, contó Viviana Jorquera, la recepcionista de la hostería estatal, a quien sus compañeros bautizaron como “la mamá de Lolo” por la paciencia que tiene ante sus travesuras.

p15-pieza.jpg

“Primero intentamos darle leche y como no sabíamos cómo, improvisamos una mamadera con un potecito de savora y una tetina con el dedo de un guante. Como tomó la leche, después de dos o tres días le compramos una mamadera”, dijo, antes de explicar cómo surgió el nombre del tierno amigo peludo. “Le habían puesto Manolo, pero a mí no me gustó, entonces lo redujimos a Lolo”, precisó.

p15-f01b-lolo-chivito-las-ovejas.jpg

Después de compartir fotos de Lolo de pequeño tomando la mamadera, pastando o con la camiseta de Argentina para alentar a la Selección para el Mundial de Rusia, Viviana contó que el afable chivito tiene hasta un veterinario que lo va a visitar periódicamente. Hace unos meses, Lolo se enfermó y el profesional les explicó a los empleados del complejo que no tenían que darle pan porque le hacía mal por la levadura. A partir de ese momento, sólo se alimenta con pasto.

Lolo genera reacciones diferentes en los viajeros. Según contó su “mamá”, hay viajeros que al verlo se ilusionan con el menú, mientras otros se interesan por su historia, se encariñan y cuando regresan preguntan por él.