Buenos aires-. El titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, reiteró que el despido del periodista Víctor Hugo Morales de la señal de cable C5N “no es una buena noticia”, y responsabilizó a los ex dueños del grupo Indalo de “no hacerse cargo” de sus empleados. “El grupo Indalo no es una empresa de empresarios pobres. No puede haber empresas pobres con accionistas ricos. Los que hicieron tanta plata tendrán que volver a poner la plata y hacer frente a las obligaciones que tomaron”, respondió Lombardi al referirse a la situación de los accionistas y a la falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales con los trabajadores. El funcionario se negó a “encubrir a aquellos que son y fueron tipos que se enriquecieron a costa de todos nosotros”, aludiendo a Cristóbal López, ex titular del grupo Indalo. “Me preocupa que Víctor Hugo no esté en el aire, pero también el riesgo que corren por lo menos 300 trabajadores”, agregó.