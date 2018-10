López dijo que la plata del convento era de Cristina

“No hablé antes por temor a Cristina Kirchner, porque es vengativa. Yo sabía que los mensajes de Fabián venían de ella, aunque él me decía que no quería que se entere la mujer de Muñoz”, declaró López. En ese marco, afirmó que tanto Fabián Gutiérrez como Daniel Muñoz, secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, le indicaban que ellos “eran Cristina y Néstor; había que responderles como si fueran ellos”. Y relató que Gutiérrez le dijo que “necesitaba mover una plata de Muñoz” y que “era una plata grande, sin saber precisar el monto. Me dijo que era una plata de la política”. Y dijo que en su momento, “en el convento vi a Julio de Vido, a su esposa, a Alicia Kirchner, al ex intendente de Avellaneda ‘Cacho’ Álvarez, a la jueza Servini de Cubría...”.